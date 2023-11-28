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Участники Конгресса молодых учёных предложили векторы для развития РАН

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В рамках Конгресса молодых учёных прошла сессия «Навстречу 300-летию РАН: будущее, а не прошлое». Модератором выступил президент РАН Геннадий Красников.

По словам Красникова, в числе особенностей академии — выборность, преемственность и открытость, а также государственность.

«Без традиций, без уважения к своим учителям и к своим ученикам невозможно движение вперёд», — сказал он.

На вопрос президента РАН, какие новые традиции должна развивать академия, выпускник физического факультета МГУ и председатель совета молодых учёных РАН Андрей Котельников ответил: «Отношения с администрацией, с руководством становятся более лёгкими, принципы академической мобильности доказывают свою эффективность, институты, в которых легче, проще и комфортнее заниматься наукой, быстро привлекают самых талантливых учёных».

По итогам сессии Красников дал ряд поручений.

Конгресс молодых учёных проходит 28 — 30 ноября на федеральной территории «Сириус».

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