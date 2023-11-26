Учёный Железнов заявил, что астероид Апофис может сбить космический спутник

Астероид Апофис, который будет пролетать рядом с Землёй в 2029 году, вероятнее всего собьёт какой-то из космических спутников, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников», — сказал он РИА Новости.

По оценкам учёного, если Апофис и «зацепит» спутниковую орбиту, то астероид выведет из строя максимум один космический аппарат и эти изменения едва заметят на Земле.

Последние расчёты гласят, что открытый в 2004 году Апофис пролетит на расстоянии 32 тыс. километров от Земли 13 апреля 2029 года.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе ранее заявил, что астероид Апофис не опасен для Земли.

При этом Железнов отмечал, что падение астероида Апофис могло бы уничтожить территорию, сравнимую с российским регионом.