Жители Нижегородской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление 9 ноября
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на планетарий им. Г.М. Гречко.
При дневном свете в 13:04 Венера скроется за Луной. Повторное появление планеты из-за неосвещённой стороны Луны можно будет увидеть в 14:16 над горизонтом.
Во время покрытия у Венеры будет освещено лишь 58% диска.
Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения, кандидат физико-математических наук Александр Курилов рассказал о происхождении термина «голубая Луна».