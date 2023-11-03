Жители Нижегородской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление 9 ноября

В Нижегородской области днём 9 ноября 2023 года жители смогут наблюдать редкое астрономическое явление — покрытие Венеры Луной.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на планетарий им. Г.М. Гречко.

При дневном свете в 13:04 Венера скроется за Луной. Повторное появление планеты из-за неосвещённой стороны Луны можно будет увидеть в 14:16 над горизонтом.

Во время покрытия у Венеры будет освещено лишь 58% диска.

Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения, кандидат физико-математических наук Александр Курилов рассказал о происхождении термина «голубая Луна».