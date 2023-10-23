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Учёные РАН разрабатывают детектор для регистрации нейтрино

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Специалисты Института ядерных исследований РАН работают над созданием детектора, который задействуют в экспериментах по поиску тёмной материи.
Учёные РАН разрабатывают детектор для регистрации нейтрино
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Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

Нейтрино — общее название нейтральных фундаментальных частиц, образующихся в процессе ядерных реакций и входящих в состав тёмной материи.

Нетривиальные электромагнитные свойства нейтрино пока не зарегистрированы ни в одной мировой лаборатории.

В рамках научной программы НЦФМ исследователи проводят эксперименты по поиску аномально большого магнитного момента нейтрино в ЦКП «Тритий» в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Чтобы зарегистрировать аномально большой магнитный момент нейтрино, в ИЯИ РАН мы разрабатываем специальный детектор. Он не будет узкоспециализированным, но позволит измерять потоки высокоэнергичных нейтрино на реакторах или спектры радиоактивных изотопов», — прокомментировал главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член секции Научно-технического совета НЦФМ «Физика частиц и космология» академик РАН Игорь Ткачёв.

Ранее исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал известие о присуждении Нобелевской премии по химии в 2023 году американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также выходцу из России Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.

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