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«Ъ»: бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков сбежал за границу

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Бывший топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Мешков скрылся за границей, он объявлен в международный розыск, пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков сбежал за границу
  • © СК РФ

По информации следствия, он причастен к хищению более 600 млн рублей, которые были выделены из российского бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

В статье говорится, что Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СК России о заочном аресте Мешкова. 

Согласно постановлению суда, Мешков по делу по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) арестован на два месяца. Данный срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания.

В январе Савёловский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева Андрея Калиновского по делу о мошенничестве.

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