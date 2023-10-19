«Ъ»: бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков сбежал за границу
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По информации следствия, он причастен к хищению более 600 млн рублей, которые были выделены из российского бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
В статье говорится, что Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СК России о заочном аресте Мешкова.
Согласно постановлению суда, Мешков по делу по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) арестован на два месяца. Данный срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания.
В январе Савёловский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева Андрея Калиновского по делу о мошенничестве.