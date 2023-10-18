В Нижнем Новгороде метеорный поток Ориониды будет виден 22 октября

Жители Нижнего Новгорода смогут наблюдать метеорный поток Ориониды. Своего пика он достигнет 22 октября около 03:00.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на сайт нижегородского планетария.

Как правило, интенсивность потока составляет 10—20 метеоритов в час, но иногда достигает и 50—70 метеоритов.

В 2023 году поток активен с 2 октября по 7 ноября.

Ранее астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала RT, что предстоящая осень станет благоприятным временем для того, чтобы наблюдать за планетами-гигантами, такими как Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер.