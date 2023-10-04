Первый спутник группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» запустят 26 декабря
- РИА Новости
Об этом госкорпорация пишет в Telegram.
«Новый спутник будет запущен с Восточного 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом. У «Марафона» есть благотворительная миссия — поднять к звёздам мечты детей с онкологическими заболеваниями. На поверхности спутника будут выгравированы рисунки и слова — самые заветные детские желания», — говорится в заявлении.
Ранее «Роскосмос» приступил к созданию проекта группировки из 136 малых спутников «Грифон» для обозревания поверхности всей Земли.