Первый спутник группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» запустят 26 декабря

«Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря.

Об этом госкорпорация пишет в Telegram.

«Новый спутник будет запущен с Восточного 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом. У «Марафона» есть благотворительная миссия — поднять к звёздам мечты детей с онкологическими заболеваниями. На поверхности спутника будут выгравированы рисунки и слова — самые заветные детские желания», — говорится в заявлении.

Ранее «Роскосмос» приступил к созданию проекта группировки из 136 малых спутников «Грифон» для обозревания поверхности всей Земли.