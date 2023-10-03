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Профессор Савельев-Трофимов прокомментировал присуждение Нобелевской премии по физике

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Доктор физико-математических наук, профессор МГУ имени M.В. Ломоносова Андрей Савельев-Трофимов заявил, что присуждение Нобелевской премии по физике за изучение электронов и природы света может иметь интересные последствия для современной микроэлектроники, а сейчас представляет фундаментальный интерес для физики в целом.
Профессор Савельев-Трофимов прокомментировал присуждение Нобелевской премии по физике
  • AP

«Нобелевскую премию дали не за какие-то открытия, связанные с тем, как движутся электроны и что с ними происходит. А за именно развитие лазерной технологии, генерации одиночных аттосекундных импульсов, их измерение, определение их параметров», — сказал Савельев-Трофимов в беседе с газетой «Известия».

В свою очередь, академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что пять лет назад премию присудили за фемтосекундные лазеры, а в этом году — за аттосекундные лазеры, которые позволяют понять, как двигаются электроны внутри атома.

«Это следующий срез наблюдения материи. Дальше мы получим земтосекундные лазеры, которые позволят увидеть, что происходит в ядре атома», — отметил Сергеев.

По его словам, движение по пути усиления пиковой мощности лазеров подразумевает то, что будут осваиваться всё более короткие импульсы.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физике вручат Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л'Юилье за изучение электронов и природы света.

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