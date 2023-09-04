NASA: Crew Dragon с космонавтом Федяевым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 и российским космонавтом Андреем Федяевым вернулся на Землю, сообщили в NASA.

В сообщении сказано, что астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Неяди и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев благополучно приземлились на корабле SpaceX Dragon Endeavour в Атлантическом океане у побережья Джексонвилла, штат Флорида... после 186 дней пребывания в космосе.

Ранее в NASA сообщили, что от Международной космической станции отстыковался корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Федяевым.