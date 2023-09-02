В России анонсировали запуск миссии на спутник Марса после 2030 года

В НПО им. С.А. Лавочкина планируют запустить межпланетную станцию «Бумеранг» на спутник Марса Фобос после 2030 года, чтобы доставить грунт.

«Бумеранг» — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы предприятия.

В числе задач миссии — посадка в условиях отсутствия гравитации на спутники Марса и доставка образцов грунта с Фобоса на Землю.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что падение «Луны-25» является поводом учесть ошибки.

Также президент России Владимир Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для низких орбит.