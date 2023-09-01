TOI: в Индии приступили к последнему этапу подготовки запуска солнечной миссии
- Gettyimages.ru
- © robertsrob
Об этом пишет The Times of India (TOI).
Запуск индийской ракеты-носителя PSLV с аппаратом Aditya-L1 состоится 2 сентября в 11:50 местного времени (09:20 мск).
В рамках индийской солнечной миссии запланирован вывод аппарата Aditya-L1 на орбиту в точке Лагранжа L1, находящуюся на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли.
Данная точка находится на прямой, которая соединяет Солнце и Землю.
Как ожидается, расположение аппарата в точке Лагранжа L1 позволит Aditya-L1 вести постоянный мониторинг Солнца.
23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.