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TOI: в Индии приступили к последнему этапу подготовки запуска солнечной миссии

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Индийская организация космических исследований (ISRO) приступила к последнему этапу подготовки запуска миссии Aditya-L1 по изучению Солнца.
TOI: в Индии приступили к последнему этапу подготовки запуска солнечной миссии
  • Gettyimages.ru
  • © robertsrob

Об этом пишет The Times of India (TOI).

Запуск индийской ракеты-носителя PSLV с аппаратом Aditya-L1 состоится 2 сентября в 11:50 местного времени (09:20 мск).

В рамках индийской солнечной миссии запланирован вывод аппарата Aditya-L1 на орбиту в точке Лагранжа L1, находящуюся на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. 

Данная точка находится на прямой, которая соединяет Солнце и Землю. 

Как ожидается, расположение аппарата в точке Лагранжа L1 позволит Aditya-L1 вести постоянный мониторинг Солнца.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

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