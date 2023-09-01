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NASA: «Луна-25» могла образовать новый кратер на поверхности спутника Земли

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В NASA заявили, что падение российской лунной станции «Луна-25» могло образовать новый кратер на поверхности Луны.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что зонд NASA LRO сфотографировал на поверхности Луны новый кратер.

«Кратер... вероятно, является следом падения российской миссии «Луна-25», — заявили в NASA.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что падение «Луны-25» является поводом учесть ошибки.

Также президент России Владимир Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для низких орбит.

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