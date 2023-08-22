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Астроном Нароенков назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 23 августа

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Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков прокомментировал предстоящее приближение астероида 6037 (1988 EG) к Земле.
Астроном Нароенков назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 23 августа
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«Данный астероид в принципе часто сближается с Землёй, но никакой опасности не представляет. В целом он очень далеко от нашей планеты», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, учёные хорошо знают орбиту этого астероида.

«В ближайшие 100 лет никаких опасных сближений или столкновений данного астероида с Землёй не предвидится», — добавил Нароенков.

Ранее генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новость о том, что к Земле приближается потенциально опасный астероид до 1 тыс. м в диаметре. По сообщениям NASA, 23 августа он приблизится к планете на 6 млн км.

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