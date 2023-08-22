«Роскосмос», РКК «Энергия» и RT подписали меморандум о намерениях для реализации инициатив по проекту РОС

«Роскосмос», РКК «Энергия» и RT подписали меморандум о намерениях для установления партнёрских отношений и сотрудничества, направленного на реализацию проектов в целях создания Российской орбитальной станции (РОС), функционирование которой необходимо для наращивания суверенитета страны.

Подписание меморандума прошло 22 августа в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева.

Согласно документу, «Роскосмос», РКК «Энергия» и RT заинтересованы в целом спектре совместных работ, начиная с обмена информацией о достижениях и об открытиях ракетно-космической отрасли России и её масштабирования и заканчивая продвижением и реализацией уникальных проектов.

Основным направлением сотрудничества компаний можно считать развитие информационно-новостных ресурсов: телевизионного спутникового вещания и интернет-платформы на иностранных языках, документальных телеканалов и интернет-ресурсов, креативных и технологических спецпроектов, в том числе панорамных съёмок и диджитал-проектов.

В частности, телеканалу RT присвоен статус «Международный информационный партнёр». В планах компаний — организация конференций, форумов, семинаров по вопросам космической деятельности и совместное участие в них.