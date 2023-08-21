«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», покинувший Международную космическую станцию, затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

«Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС.