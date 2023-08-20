Ракета с грузовиком «Прогресс МС-24» установлена на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-24» установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщает «Роскосмос».

«Ракета «Союз» с «Прогрессом» на старте!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты корпорации продолжают готовить ракету к запуску.

Ранее «Роскосмос» опубликовал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25».