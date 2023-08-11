RT начал специальный прямой эфир с «Роскосмосом», посвящённый запуску станции «Луна-25»

RT совместно с «Роскосмосом» начал специальный прямой эфир, посвящённый запуску межпланетной станции «Луна-25» — первому полёту на Луну в новейшей истории России.

В рамках эфира будет показана прямая трансляция запуска ракеты со станцией с космодрома Восточный.

Разработчики станции в эфире расскажут об её устройстве и о главной миссии лунной программы — построении обитаемой базы на Луне.

Гости студии — действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов — расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

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