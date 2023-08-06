В России разработали программное обеспечение для предсказания пожаров

Команда разработчиков из Казани представила прототип программного обеспечения (ПО) для дронов, позволяющее обнаружить и предсказать возникновение очагов лесных пожаров. Об этом RT сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Уникальность нашей разработки в том, что благодаря возможности проводить анализ большого количества параметров мы сможем не просто фиксировать очаг возгорания, а предсказывать его возникновение и оперативно реагировать на угрозу пожара», — рассказал лидер разработки Дмитрий Сорожкин.

Продукт представляет собой ПО на основе модели искусственного интеллекта для дронов, оснащённых датчиками IoT. Модель искусственного интеллекта, в свою очередь, оснащена системой компьютерного зрения и машинного обучения. С помощью такого ПО можно определять климатические изменения по широкому спектру параметров: от температурного режима до анализа качества почвы.

Кроме того, лидер команды отметил, что применение ПО можно расширить и использовать его для слежения за лесополосой. Таким образом можно будет находить вырубленные незаконно участки леса, оценивать эффект причинённого ущерба и, возможно, в будущем отслеживать популяцию животных, населяющих леса.

Проект был представлен на акселераторе «Архипелага» в Новосибирске.