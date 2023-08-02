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Специалист Железнов рассказал о двух суперлуниях в августе

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Старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что в августе будет два суперлуния.
Специалист Железнов рассказал о двух суперлуниях в августе
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «360» специалист объяснил, что суперлуние происходит тогда, когда спутник находится очень близко к Земле. Из-за этого кажется, что Луна больше и ярче обычного.

При этом при суперлунии важно не только, чтобы спутник подходил близко к планете, но и чтобы Луна была полной, то есть светила полным блеском.

В этом месяце такое явление можно было наблюдать в ночь на 2 августа. Также оно ожидается 31 августа, причём в конце месяца будет самое большое суперлуние в этом году.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил риски столкновения астероида Апофис с Землёй. По его словам, весной 2029 года астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли.

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