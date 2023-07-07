Российские учёные разработали метод очистки воды с помощью шелухи от семечек
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.
«Идея, предложенная нами, уникальна — сейчас на рынке нет подобной продукции. Следовательно, у разработки отсутствуют прямые конкуренты», — отметила автор исследования, молодой учёный Невинномысского технологического института СКФУ Ксения Сыпко.
Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.