Глава ЦАТ «Ростеха» Кочкуров: многие российские технологические решения переплюнули западные
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Об этом он сообщил в программе «Поздняков» на НТВ.
«Многие решения даже переплюнули те западные, которые выбирали на самом старте проекта», — поделился глава ЦАТ.
По мнению Кочкурова, Россия ни на минуту не отстаёт от глобальных лидеров, например, в интеграции 3D-принтеров в промышленность и, в некоторых случаях, опережает мировые технологии.
Ранее, по сообщению НСН, совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.