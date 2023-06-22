Глава ЦАТ «Ростеха» Кочкуров: многие российские технологические решения переплюнули западные

Глава Центра аддитивных технологий «Ростеха» Владислав Кочкуров заявил, что сейчас в России закупают, тестируют и внедряют китайское и отечественное оборудование, превосходящее по своим характеристикам западные аналоги.

Об этом он сообщил в программе «Поздняков» на НТВ.

«Многие решения даже переплюнули те западные, которые выбирали на самом старте проекта», — поделился глава ЦАТ.

По мнению Кочкурова, Россия ни на минуту не отстаёт от глобальных лидеров, например, в интеграции 3D-принтеров в промышленность и, в некоторых случаях, опережает мировые технологии.

Ранее, по сообщению НСН, совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.