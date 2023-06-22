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В Москве создали систему анализа поведения покупателей с помощью ИИ

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Московская компания «Гаоди» представила систему анализа интереса и поведения покупателей с использованием искусственного интеллекта. Тестирование начнётся в ближайшее время.
В Москве создали систему анализа поведения покупателей с помощью ИИ

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

«В ближайшее время начнётся её тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах», — отметил Овчинский.

Инструмент поможет столичным торговым центрам выяснить интересы и предпочтения клиентов.

«Он позволит ускорить исследования клиентского интереса и оперативно реагировать на изменение спроса», — считает руководитель направления компьютерного зрения компании Виктор Викулов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что московский урбанистический форум представил аналитическую лабораторию «UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект» для взаимодействия студентов-урбанистов с чатом GPT.

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