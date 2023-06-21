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Специалист Кузьменко рассказал, как правильно охладить смартфон во время жары

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Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко поделился советами, как правильно охладить телефон во время жаркой погоды.
Специалист Кузьменко рассказал, как правильно охладить смартфон во время жары
  • Gettyimages.ru
  • © Warchi

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно мнению эксперта, повышение температуры смартфона может быть обусловлено чрезмерной работой, нагревом от других устройств или большой нагрузкой на процессор. Для предотвращения двойного перегрева и увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется не запускать энергоёмкие игры и программы во время зарядки.

«Советуем не проверять на практике шутливый совет положить гаджет в холодильник. Можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом, например, от вентилятора или кондиционера. Снимите чехол, он может быть причиной нагрева устройства», — пояснил Кузьменко.

Один из способов борьбы с перегревом устройства — это использование режима полёта, при котором значительно снижается потребление ресурсов процессора.

Ранее в беседе с газетой «Известия» врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л воды на 30 кг веса в день.

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