Специалист Кузьменко рассказал, как правильно охладить смартфон во время жары
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно мнению эксперта, повышение температуры смартфона может быть обусловлено чрезмерной работой, нагревом от других устройств или большой нагрузкой на процессор. Для предотвращения двойного перегрева и увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется не запускать энергоёмкие игры и программы во время зарядки.
«Советуем не проверять на практике шутливый совет положить гаджет в холодильник. Можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом, например, от вентилятора или кондиционера. Снимите чехол, он может быть причиной нагрева устройства», — пояснил Кузьменко.
Один из способов борьбы с перегревом устройства — это использование режима полёта, при котором значительно снижается потребление ресурсов процессора.
Ранее в беседе с газетой «Известия» врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л воды на 30 кг веса в день.