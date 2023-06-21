Специалист Кузьменко рассказал, как правильно охладить смартфон во время жары

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко поделился советами, как правильно охладить телефон во время жаркой погоды.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно мнению эксперта, повышение температуры смартфона может быть обусловлено чрезмерной работой, нагревом от других устройств или большой нагрузкой на процессор. Для предотвращения двойного перегрева и увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется не запускать энергоёмкие игры и программы во время зарядки.

«Советуем не проверять на практике шутливый совет положить гаджет в холодильник. Можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом, например, от вентилятора или кондиционера. Снимите чехол, он может быть причиной нагрева устройства», — пояснил Кузьменко.

Один из способов борьбы с перегревом устройства — это использование режима полёта, при котором значительно снижается потребление ресурсов процессора.

Ранее в беседе с газетой «Известия» врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л воды на 30 кг веса в день.