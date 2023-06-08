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Иммунолог Крючков рассказал об опасности устойчивого к антибиотикам туберкулёза

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Развитие устойчивого к антибиотикам туберкулеза на текущий момент представляет очень большую опасность, сообщил URA.RU иммунолог Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук.
Иммунолог Крючков рассказал об опасности устойчивого к антибиотикам туберкулёза
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«Первое — потеря строгого контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространённости. Второе — формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулеза. Две такие большие проблемы», — сказал он.

Крючков отметил, что развитие устойчивого туберкулеза представляет очень большую опасность: он нечувствителен к антибиотикам минимум первого и второго рядов, но может быть нечувствительным к более широкому их классу.

«И тогда не останется никаких альтернатив для лечения. Плюс практически всегда препараты более высоких рядов гораздо токсичнее, хуже переносятся, оставляют последствия. Там уже появляются разные проблемы, происходит влияние на нервную систему, на печень, на почки, на кроветворную ткань», — продолжил иммунолог.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, в беседе с НСН прокомментировал данные о якобы неправильном лечении пациентов с симптомами ОРЗ в ряде стран на фоне пандемии COVID-19.

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