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Астроном Сурдин: петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Ариетиды в ночь на 8 июня

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Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что жители Санкт-Петербурга смогут увидеть редкое небесное явление в ночь на четверг, 8 июня. Это метеорный поток Ариетиды.
Астроном Сурдин: петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Ариетиды в ночь на 8 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Метеорные потоки — это резкое усиление количества метеоров, падающих в течение часа. Обычно нужно сидеть и смотреть на небо минут 15, чтобы заметить один метеор. Во время потоков можно видеть вспышку метеора, в среднем, каждую минуту», — отметил он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, наблюдать за явлением лучше всего не в черте города.

«Небо там не чёрное, а засвеченное фонарями, лучше всего выехать за город на природу, там, где тёмное небо», — пояснил Сурдин.

Он добавил, что в городе можно увидеть отголоски метеорных потоков.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин в беседе с «Известиями» рассказал, в каких городах будет лучше всего виден метеорный поток Ариетиды, который подходит к планете ежегодно с 22 мая по 2 июля.

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