Инженеры столичного завода разработали фрезу для обработки деталей часовых механизмов

Столичная компания «Полёт-Хронос», выпускающая морские хронометры, палубные и наручные часы, создала режущий инструмент, обеспечивающий более точную обработку часовых деталей в отличие от ранее применяемых аналогов.

Об этом сообщает kp.ru.

«Разработка позволила в этом году сократить время изготовления одной партии анкерных колёс, которые играют важную роль в работе спускового механизма, с одной недели до нескольких часов», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как отмечается, методики проектирования подобных изделий не сохранилось. Это выяснилось, когда на предприятии потребовалось обновить инструмент.

Инженеры-конструкторы за два года спроектировали специальную фрезу, уточнили в компании.

Ранее НСН сообщала о ходе работ по возведению промышленного технопарка «Крекшино», где уже завершена заливка фундамента.