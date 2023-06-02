В Новосибирске обсудили создание центра беспилотников

В Новосибирске обсудили создание нового научно-производственного центра для испытания и освоения компетенций по управлению беспилотными аппаратами. Совещание состоялось в Сибирском НИИ авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу института.

Как уточняется, соответствующий проект разработан в рамках поручений Владимира Путина и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Как заявил директор СибНИА Владимир Барсук, в настоящее время в институте представлены практически все компетенции по работе с беспилотниками.

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