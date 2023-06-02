В Новосибирске обсудили создание центра беспилотников
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Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу института.
Как уточняется, соответствующий проект разработан в рамках поручений Владимира Путина и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Как заявил директор СибНИА Владимир Барсук, в настоящее время в институте представлены практически все компетенции по работе с беспилотниками.
Ранее директор Научно-исследовательского института прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей» Любовь Нефёдова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, какие технологии используются для создания бронекерамики для спецтехники.