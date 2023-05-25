Мурманские учёные научились экологично извлекать из водорослей антиоксиданты для лечения диабета
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.
«Флоротаннины представляют собой уникальные метаболиты. В первую очередь это сильнейшие антиоксиданты, которые могут быть применены как замена синтетическим в продуктах питания, косметике, медицине», — заявила руководитель научной группы биохимии и технологии гидробионтов, ведущий научный сотрудник ММБИ РАН Екатерина Облучинская.
Антиоксиданты используются при лечении заболеваний, в основе которых лежит появление свободных радикалов, разрушающих клетки, или окислительный стресс.
Зарубежные учёные полагают, что флоротаннины среди прочего могут обладать противодиабетическими, противораковыми, анти-ВИЧ- и антибактериальными свойствами.
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