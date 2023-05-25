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Мурманские учёные научились экологично извлекать из водорослей антиоксиданты для лечения диабета

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В Мурманском морском биологическом институте Российской академии наук (ММБИ РАН) разработали экологичный метод извлечения флоротаннинов (сильных антиоксидантов) из арктических бурых водорослей. Они могут помочь в лечении ряда заболеваний, в том числе диабета.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

«Флоротаннины представляют собой уникальные метаболиты. В первую очередь это сильнейшие антиоксиданты, которые могут быть применены как замена синтетическим в продуктах питания, косметике, медицине», — заявила руководитель научной группы биохимии и технологии гидробионтов, ведущий научный сотрудник ММБИ РАН Екатерина Облучинская.

Антиоксиданты используются при лечении заболеваний, в основе которых лежит появление свободных радикалов, разрушающих клетки, или окислительный стресс.

Зарубежные учёные полагают, что флоротаннины среди прочего могут обладать противодиабетическими, противораковыми, анти-ВИЧ- и антибактериальными свойствами.

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