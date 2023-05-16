В Москве покрытие Луной Юпитера можно будет наблюдать 17 мая

Астрономическое событие — покрытие Луной Юпитера — состоится 17 мая 2023 года. Его можно будет наблюдать и в Москве.

Луна на время полностью закроет собой Юпитер, пишет kp.ru.

Особенно хорошо это явление будет видно в северных широтах. Его начало придётся на 17:00 по московскому времени, оно продлится около 20 минут.

Для того, чтобы хорошо разглядеть происходящее, специалисты советуют найти место с хорошим обзором западной части неба. Планеты будут располагаться низко над горизонтом, на угловой высоте от 7° до 3°. Для наблюдения потребуется бинокль.

В следующий раз явление повторится в 2026 году.

Ранее руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман в беседе с РИАМО рассказала, что парад планет можно было наблюдать в столичном регионе 28 марта.