В Москве покрытие Луной Юпитера можно будет наблюдать 17 мая
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Луна на время полностью закроет собой Юпитер, пишет kp.ru.
Особенно хорошо это явление будет видно в северных широтах. Его начало придётся на 17:00 по московскому времени, оно продлится около 20 минут.
Для того, чтобы хорошо разглядеть происходящее, специалисты советуют найти место с хорошим обзором западной части неба. Планеты будут располагаться низко над горизонтом, на угловой высоте от 7° до 3°. Для наблюдения потребуется бинокль.
В следующий раз явление повторится в 2026 году.
Ранее руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман в беседе с РИАМО рассказала, что парад планет можно было наблюдать в столичном регионе 28 марта.