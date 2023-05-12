Российские космонавты Прокопьев и Петелин 12 мая выйдут в открытый космос
- РИА Новости
Среди задач космонавтов демонтаж двух стяжек с панелей дополнительного радиатора на модуле «Наука», раскрытие панелей дополнительного радиатора и заправка теплоносителем гидравлических контуров дополнительного радиатора.
Кроме того, запланировано объединение гидравлических контуров дополнительного радиатора и системы обеспечения теплового режима модуля «Наука» и установка двух фалов на дистанционном манипуляторе ERA.
«Роскосмос» начнёт трансляцию выхода космонавтов в космос в 18:45 мск.