Российские космонавты Прокопьев и Петелин 12 мая выйдут в открытый космос

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 12 мая выйдут в открытый космос для раскрытия и интеграции дополнительного радиационного теплообменника на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Длительность работ превысит шесть часов.

РИА Новости