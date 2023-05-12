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Российские космонавты Прокопьев и Петелин 12 мая выйдут в открытый космос

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Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 12 мая выйдут в открытый космос для раскрытия и интеграции дополнительного радиационного теплообменника на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Длительность работ превысит шесть часов.
Российские космонавты Прокопьев и Петелин 12 мая выйдут в открытый космос
  • РИА Новости

Среди задач космонавтов демонтаж двух стяжек с панелей дополнительного радиатора на модуле «Наука», раскрытие панелей дополнительного радиатора и заправка теплоносителем гидравлических контуров дополнительного радиатора.

Кроме того, запланировано объединение гидравлических контуров дополнительного радиатора и системы обеспечения теплового режима модуля «Наука» и установка двух фалов на дистанционном манипуляторе ERA.

«Роскосмос» начнёт трансляцию выхода космонавтов в космос в 18:45 мск.

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