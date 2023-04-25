Первый японский лунный модуль Hakuto-R посадят в кратере Атлас

Первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R посадят в кратере Атлас, который находится в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны, сообщила компания ispace, занимающаяся проектом. Посадка, по предварительным данным, ожидается в 19:40 мск.

«Основным местом посадки в рамках нашей миссии Hakuto-R является кратер Атлас в северо-восточном квадранте Луны», — говорится в заявлении компании в Twitter.

Космический центр Мухаммеда бин Рашида и Центр исследований петрографии и геохимии города Нанси приняли участие в выборе места прилунения аппарата.

Модуль Hakuto-R был отправлен в космос с помощью ракеты Falcon 9 в декабре 2022 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны.

Компания отмечала, что есть также три альтернативных даты посадки: 26 апреля, 1 мая и 3 мая.