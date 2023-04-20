Астроном Рублёва: метеорный поток Лириды лучше будет виден за городом

Короткая ссылка
Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, где и когда жители столицы лучше всего смогут увидеть метеорный поток Лириды.

Активная фаза звездопада началась ещё 14 апреля, но лучше всего он будет заметен с 21 по 23 апреля. В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет — наиболее крупные его вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звёзды.

Явление лучше наблюдать за городом под утро, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом, посоветовала Рублёва в беседе с «Москвой 24».

«Когда начнёт светать, когда небо уже не тёмное, но ещё и не светлое, то есть такие утренние сумерки — вот тогда можно будет наблюдать», — пояснила Рублёва.

Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта был уникальным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить