Астроном Рублёва: метеорный поток Лириды лучше будет виден за городом

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, где и когда жители столицы лучше всего смогут увидеть метеорный поток Лириды.

Активная фаза звездопада началась ещё 14 апреля, но лучше всего он будет заметен с 21 по 23 апреля. В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет — наиболее крупные его вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звёзды.

Явление лучше наблюдать за городом под утро, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом, посоветовала Рублёва в беседе с «Москвой 24».

«Когда начнёт светать, когда небо уже не тёмное, но ещё и не светлое, то есть такие утренние сумерки — вот тогда можно будет наблюдать», — пояснила Рублёва.

Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта был уникальным.