Астроном Рублёва: метеорный поток Лириды лучше будет виден за городом
Активная фаза звездопада началась ещё 14 апреля, но лучше всего он будет заметен с 21 по 23 апреля. В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет — наиболее крупные его вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звёзды.
Явление лучше наблюдать за городом под утро, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом, посоветовала Рублёва в беседе с «Москвой 24».
«Когда начнёт светать, когда небо уже не тёмное, но ещё и не светлое, то есть такие утренние сумерки — вот тогда можно будет наблюдать», — пояснила Рублёва.
Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта был уникальным.