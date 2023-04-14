Специалисты СПГУ создали первые российские очки смешанной реальности

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Специалисты Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) создали прототип первых в России очков смешанной реальности (MR-очков), которые могут использоваться в медицине, образовании и на промышленных предприятиях, а в будущем заменить смартфоны.
Специалисты СПГУ создали первые российские очки смешанной реальности
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности», — заявили в пресс-службе.

Разработка основана на технологии передачи изображения с помощью преломления проходящих через полупрозрачное зеркало лучей.

Отмечается, что в очках используется специальный проекционный экран и стереокамеры, а система управления может распознавать до 250 точек в секунду.

«При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков», — заявили в НТИ.

Отмечается, что разработаны три версии очков с разными характеристиками. 

Как ожидается, очки будут доступны для массового потребителя в 2024 году.

Ранее Nation News сообщал, что Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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