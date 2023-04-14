Физик Оганесян рассказал о работе над получением новых элементов таблицы Менделеева

Научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова Объединённого института ядерных исследований Юрий Оганесян рассказал о создании лаборатории, в которой российские учёные пытаются получить новые — сверхтяжёлые — элементы периодической таблицы.

«Несмотря на то, что была открыта целая плеяда так называемых сверхтяжёлых элементов, теперь уже предшественников 119-го и 120-го, продвижение вперёд потребовало создания новой лаборатории», — сообщил учёный «Известиям».

По его словам, заниматься созданием новой лаборатории начали ещё в 2012 году. Теперь её основная часть готова к работе.

«Там мы будем пытаться получить 119-й и 120-й элементы. Сложная работа, требует серьёзной технической подготовки, но потихонечку идёт», — поделился Оганесян.

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