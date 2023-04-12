Космонавт Борисенко рассказал, что его больше всего удивило на орбите

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко заявил, что больше всего на орбите его поразил вид Земли.

«К сожалению, всю красоту нашей планеты человеческий глаз может оценить именно с орбиты. Техника, которая сейчас находится в нашем распоряжении, все современные виды фото- и видеозаписи не дают тот градиент цвета, который распознаёт наш глаз», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, для того, чтобы получить полное удовольствие от вида Земли, нужно лететь в космос.

«Кроме того, на орбите поражает чистая невесомость, которую можно испытать только на борту космического корабля», — добавил Борисенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли виртуальные выставки в честь Дня космонавтики.