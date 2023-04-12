Космонавт Борисенко рассказал о значении Дня космонавтики

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, что для него значит День космонавтики.

«Во-первых, это мой профессиональный праздник в буквальном смысле. Во-вторых, ещё до того, как он стал для меня таким, это был день нашего факультета Балтийского государственного технического университета Военмех имени Устинова, где я учился. Так что для меня эта дата является праздником очень давно, более 40 лет», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, самым необычным подарком на 12 апреля для него стал первый космический полёт.

«Незадолго до этого праздника в 2011 году наш экипаж стартовал, и 12 апреля мы встречали на борту Международной космической станции», — пояснил Борисенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли виртуальные выставки в честь Дня космонавтики.