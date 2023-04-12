Академик Маринин усомнился в реальности полёта людей на Марс в ближайшее время

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Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах исследования дальнего космоса.
Академик Маринин усомнился в реальности полёта людей на Марс в ближайшее время
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«Ближайшая к нам планета Венера не подходит для исследования человеком. Там давление порядка 100 атмосфер и температура около 400 °С. А вот Марс интереснее, но он дальше. Лететь туда практически семь месяцев, полгода там и семь месяцев обратно. Это два с лишним года», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, из-за необходимости снабжения полёт на Марс на данный момент невозможен, поскольку ни одна ракета не способна доставить нужное количество груза.

Также пока не решена проблема связи с Землёй, и космонавты не смогут отправлять результаты своих исследований. Кроме того, остаётся проблема защиты от радиации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли виртуальные выставки в честь Дня космонавтики.

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