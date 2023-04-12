Академик Маринин высказался о перспективах освоения Луны

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что в крупнейших странах, в том числе в России, разрабатывают проекты по добыче ресурсов на Луне.

«Учёные исследовали вещество с Луны более современными способами и увидели, что на поверхностном слое достаточно много редкоземельных металлов и металлов группы платины, ресурс которых на Земле закончится в ближайшие 30—40 лет. Поэтому возникла идея добывать эти металлы на Луне», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, принято решение попытаться построить вблизи Южного полюса станцию, куда можно было бы прилетать и добывать металлы.

Как предположил Маринин, в ближайшие годы Россия и Китай могут представить совместный проект по добыче.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные архивы открыли виртуальные выставки, приуроченные ко Дню космонавтики.