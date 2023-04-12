Заместитель гендиректора РКЦ «Прогресс» Аншаков поделился воспоминаниями о Юрии Гагарине

Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», почётный житель Самары Геннадий Аншаков поделился воспоминаниями о первом полёте Юрия Гагарина, а также о встречах с другими космонавтами.

«Когда сообщили о первом полёте человека в космос, я был под Москвой, в Подлипках. Обычный рабочий день. Вдруг мой руководитель после этого говорит: «А ведь это я траекторию полёта считал». Ещё один сотрудник рассказывает, что спуск он считал... Но до завершения полёта Юрия Гагарина они молчали. Я на них как на небожителей стал смотреть», — цитирует Аншакова sovainfo.ru.

Как отметил Аншаков, первые космонавты были обычными людьми, с ними легко было общаться, хотя они настоящие герои.

По его словам, он постоянно пересекался на пусках со вторым космонавтом Земли Германом Титовым.

«У нас любимым занятием было подшутить друг над другом. Он, например, говорил про ракету: «А она сейчас не полетит». Также Титов и некоторые другие космонавты постоянно отдыхали в нашем пансионате «Здоровяк». Герман Степанович любил почитать стихи вслух по радио пансионата», — рассказал Аншаков.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.