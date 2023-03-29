Учёные нашли источник воды на Луне

Учёные обнаружили в образцах с Луны 2020 года, которые доставила китайская миссия, новый возобновляемый источник воды.

«Согласно нашим прямым измерениям водохранилища поверхностного стока лунной воды, ударные стеклянные шарики могут хранить значительное количество воды, получаемой из солнечного ветра на Луне», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Ранее в интервью RT кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта заявил, что разработка технологий добычи полезных ископаемых на Луне и их хранения — это главная задача, которую предстоит решить учёным.

Если эти знания будут получены, то человечество сможет начать освоение дальнего космоса.