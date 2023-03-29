Учёные нашли источник воды на Луне
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«Согласно нашим прямым измерениям водохранилища поверхностного стока лунной воды, ударные стеклянные шарики могут хранить значительное количество воды, получаемой из солнечного ветра на Луне», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Ранее в интервью RT кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта заявил, что разработка технологий добычи полезных ископаемых на Луне и их хранения — это главная задача, которую предстоит решить учёным.
Если эти знания будут получены, то человечество сможет начать освоение дальнего космоса.