Учёные нашли источник воды на Луне

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Учёные обнаружили в образцах с Луны 2020 года, которые доставила китайская миссия, новый возобновляемый источник воды.
Учёные нашли источник воды на Луне
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«Согласно нашим прямым измерениям водохранилища поверхностного стока лунной воды, ударные стеклянные шарики могут хранить значительное количество воды, получаемой из солнечного ветра на Луне», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Ранее в интервью RT кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта заявил, что разработка технологий добычи полезных ископаемых на Луне и их хранения — это главная задача, которую предстоит решить учёным.

Если эти знания будут получены, то человечество сможет начать освоение дальнего космоса.

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