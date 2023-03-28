Астроном Маткин объяснил уникальность парада планет 28 марта

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Директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин рассказал, почему парад планет 28 марта уникален.
Астроном Маткин объяснил уникальность парада планет 28 марта
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«После захода солнца низко над восточным горизонтом можно увидеть тесную пару. Это будут Меркурий и Юпитер, чуть ниже расположится яркая планета Венера. Когда на небе совсем стемнеет, рядом с Луной будет видна красноватая «звёздочка». Однако это будет вовсе не звезда, а Марс. Между Венерой и Марсом будет находиться Уран», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, планеты выстроятся в довольно интересные конфигурации.

Как отметил Маткин, наблюдать за Меркурием и Юпитером лучше сразу после захода солнца, а остальные планеты будут видны, когда на улице стемнеет.

«Каждая конфигурация планет удивительна и уникальна. Взять, например, сближение Луны и Венеры, которое недавно произошло. Такое периодически происходит. Бывает, что даже несколько раз в году», — добавил эксперт.

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.

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