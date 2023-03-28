Астроном Маткин объяснил уникальность парада планет 28 марта

Директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин рассказал, почему парад планет 28 марта уникален.

«После захода солнца низко над восточным горизонтом можно увидеть тесную пару. Это будут Меркурий и Юпитер, чуть ниже расположится яркая планета Венера. Когда на небе совсем стемнеет, рядом с Луной будет видна красноватая «звёздочка». Однако это будет вовсе не звезда, а Марс. Между Венерой и Марсом будет находиться Уран», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, планеты выстроятся в довольно интересные конфигурации.

Как отметил Маткин, наблюдать за Меркурием и Юпитером лучше сразу после захода солнца, а остальные планеты будут видны, когда на улице стемнеет.

«Каждая конфигурация планет удивительна и уникальна. Взять, например, сближение Луны и Венеры, которое недавно произошло. Такое периодически происходит. Бывает, что даже несколько раз в году», — добавил эксперт.

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