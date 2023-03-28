Астроном Кошман прокомментировала предстоящий парад планет

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман заявила, что жители столичного региона не смогут полностью увидеть парад планет, который ожидается 28 марта.

«На самом деле, явление 28 марта трудно назвать парадом планет, потому что планеты находятся рядом с Солнцем, а не на одной прямой линии. И наблюдать все планеты сразу нельзя — часть спрятана за лучами Солнца. Планеты находятся близко, но их нельзя увидеть в одном секторе», — отметила она в беседе с РИАМО.

По её словам, для наблюдения необходима ясная погода.

Как отметила Кошман, в апреле ожидается гибридное затмение, которое объединит частичное, кольцевое и полное солнечное затмение в одно «потрясающее событие».

«Но наблюдать его можно будет в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана», — добавила эксперт.

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.