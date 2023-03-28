Астроном Кошман прокомментировала предстоящий парад планет
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«На самом деле, явление 28 марта трудно назвать парадом планет, потому что планеты находятся рядом с Солнцем, а не на одной прямой линии. И наблюдать все планеты сразу нельзя — часть спрятана за лучами Солнца. Планеты находятся близко, но их нельзя увидеть в одном секторе», — отметила она в беседе с РИАМО.
По её словам, для наблюдения необходима ясная погода.
Как отметила Кошман, в апреле ожидается гибридное затмение, которое объединит частичное, кольцевое и полное солнечное затмение в одно «потрясающее событие».
«Но наблюдать его можно будет в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана», — добавила эксперт.
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