Астроном Боруха сообщила, что вечером 28 марта можно наблюдать малый парад планет
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Наблюдать явление можно при условии безоблачного неба и отсутствия смога, объяснила она в беседе с РИАМО.
«Для наблюдений Урана потребуется или небольшой телескоп, или бинокль. Желательно выбрать место, с которого будет открыта западная часть горизонта, и подготовиться наблюдать сразу же после захода Солнца. Хорошо подойдёт крыша здания или холм», — отметила Боруха.
Важно при использовании бинокля или телескопа не навести их на Солнце — иначе можно ослепнуть, предупредила специалист.
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