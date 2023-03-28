Астроном Боруха сообщила, что вечером 28 марта можно наблюдать малый парад планет

Популяризатор астрономии, автор канала AstroBlog Мария Боруха рассказала, что во вторник, 28 марта, вечером можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — малый парад планет, когда Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию.

Наблюдать явление можно при условии безоблачного неба и отсутствия смога, объяснила она в беседе с РИАМО.

«Для наблюдений Урана потребуется или небольшой телескоп, или бинокль. Желательно выбрать место, с которого будет открыта западная часть горизонта, и подготовиться наблюдать сразу же после захода Солнца. Хорошо подойдёт крыша здания или холм», — отметила Боруха.

Важно при использовании бинокля или телескопа не навести их на Солнце — иначе можно ослепнуть, предупредила специалист.

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