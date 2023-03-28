Астроном Боруха сообщила, что вечером 28 марта можно наблюдать малый парад планет

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Популяризатор астрономии, автор канала AstroBlog Мария Боруха рассказала, что во вторник, 28 марта, вечером можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — малый парад планет, когда Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию.
Астроном Боруха сообщила, что вечером 28 марта можно наблюдать малый парад планет
  • Gettyimages.ru
  • © FreelanceImages/Universal Images Group/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Наблюдать явление можно при условии безоблачного неба и отсутствия смога, объяснила она в беседе с РИАМО.

«Для наблюдений Урана потребуется или небольшой телескоп, или бинокль. Желательно выбрать место, с которого будет открыта западная часть горизонта, и подготовиться наблюдать сразу же после захода Солнца. Хорошо подойдёт крыша здания или холм», — отметила Боруха.

Важно при использовании бинокля или телескопа не навести их на Солнце — иначе можно ослепнуть, предупредила специалист.

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.

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