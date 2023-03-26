«Роскосмос» и ЕКА создали план возврата друг другу оборудования «ЭкзоМарс-2022»

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии «ЭкзоМарс-2022».

«Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов», — сообщил «Роскосмос».

Сейчас госкорпорацией и РАН прорабатывается возможность исследований Марса с учётом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс», в том числе с возможностью привлечения иностранных партнёров, отметили в пресс-службе.

В марте 2022 года Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс-2022», а в июле 2022 года сообщило о прекращении сотрудничества по проекту.