Узнать больше

«Роскосмос» и ЕКА создали план возврата друг другу оборудования «ЭкзоМарс-2022»

Короткая ссылка
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии «ЭкзоМарс-2022».
«Роскосмос» и ЕКА создали план возврата друг другу оборудования «ЭкзоМарс-2022»
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов», — сообщил «Роскосмос».

Сейчас госкорпорацией и РАН прорабатывается возможность исследований Марса с учётом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс», в том числе с возможностью привлечения иностранных партнёров, отметили в пресс-службе.

В марте 2022 года Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс-2022», а в июле 2022 года сообщило о прекращении сотрудничества по проекту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить