Физик Боос раскрыл гипотезу о частицах, из которых состоит тёмная материя
- Gettyimages.ru
- © gremlin
Основные исследования физиков в мире направлены на проверку гипотезы, которую многие специалисты считают наиболее вероятной: тёмная материя — это субстанция из неизвестных частиц, сообщил он в интервью «Газете.Ru».
«Все известные частицы (частицы Стандартной модели — базового описания «кирпичиков» нашего мира) на роль тёмной материи не подходят… В то же время различные данные о распределении тёмной материи говорят о том, что это очень похоже на субстанцию каких-то частиц», — объяснил учёный.
Эти частицы должны быть очень долгоживущими, иначе они бы распались ещё в самой ранней Вселенной, добавил Боос.
Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.