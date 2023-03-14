Физик Боос раскрыл гипотезу о частицах, из которых состоит тёмная материя

Директор НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ, соруководитель направления Национального центра физики и математики «Физика частиц и космология», член-корреспондент РАН Эдуард Боос рассказал, что, по мнению учёных, представляет собой так называемая тёмная материя.

Основные исследования физиков в мире направлены на проверку гипотезы, которую многие специалисты считают наиболее вероятной: тёмная материя — это субстанция из неизвестных частиц, сообщил он в интервью «Газете.Ru».

«Все известные частицы (частицы Стандартной модели — базового описания «кирпичиков» нашего мира) на роль тёмной материи не подходят… В то же время различные данные о распределении тёмной материи говорят о том, что это очень похоже на субстанцию каких-то частиц», — объяснил учёный.

Эти частицы должны быть очень долгоживущими, иначе они бы распались ещё в самой ранней Вселенной, добавил Боос.

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