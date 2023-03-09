NASA: отстыковку от МКС корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной отложат из-за непогоды
Отстыковку корабля Crew Dragon с космонавтом российской госкорпорации «Роскосмос» Анной Кикиной в составе экипажа от Международной космической станции (МКС), которую планировали осуществить 9 марта, отложат в связи с непогодой в районе приводнения.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на заявление NASA.
Отмечается, что отстыковка откладывается на 10 марта.
Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года.
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