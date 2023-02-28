Астроном Зайцев рассказал, почему может быть опасен космический мусор
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«Возможно столкновение мусора с действующими космическими аппаратами, и с беспилотными, и с пилотируемыми», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его мнению, обломки способны создавать и какие-то помехи для передачи данных со спутников.
«Обломки попадаются достаточно крупные, конечно, они отражают солнечный свет и попадают в поле зрения телескопов. Здесь приходится фильтровать «полезные» сигналы от тех, что выделяет мусор», — отметил Зайцев.
Как считает эксперт, нужно вводить ответственность в данной сфере.
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