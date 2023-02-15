Учёный Шустов назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 16 февраля

Председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов заявил, что крупный астероид, который сблизится с Землёй 16 февраля, не представляет опасности.

«4,6 млн км от Земли — очень большое расстояние. В эту зону постоянно прилетают разные космические тела, в том числе крупные. Так что это точно не новость первого плана», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, скорость у астероида довольно типичная.

Ранее космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.