Учёный Шустов назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 16 февраля
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«4,6 млн км от Земли — очень большое расстояние. В эту зону постоянно прилетают разные космические тела, в том числе крупные. Так что это точно не новость первого плана», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, скорость у астероида довольно типичная.
Ранее космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.