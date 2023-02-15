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Учёный Шустов назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 16 февраля

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Председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов заявил, что крупный астероид, который сблизится с Землёй 16 февраля, не представляет опасности.
Учёный Шустов назвал неопасным астероид, который приблизится к Земле 16 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«4,6 млн км от Земли — очень большое расстояние. В эту зону постоянно прилетают разные космические тела, в том числе крупные. Так что это точно не новость первого плана», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, скорость у астероида довольно типичная.

Ранее космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.

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