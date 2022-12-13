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Bloomberg: каждый пятый автомобиль на дорогах Норвегии — электрический

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Каждый пятый автомобиль в Норвегии — электрический.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам Норвежской ассоциации электромобилей, для того чтобы количество электромобилей достигло 30% от общего числа, потребуется чуть менее двух лет.

Отмечается, что высокий спрос на электрокары в Норвегии является результатом множества стимулов, в том числе снижения налогов на покупку новых электромобилей. 

По сообщениям агентства, в столице Норвегии доля электрокаров сейчас составляет 33,2%, в то время как в губернии Финнмарк на севере Норвегии она по-прежнему составляет 4,7%.

Ранее отмечалось, что российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

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