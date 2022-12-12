Гендиректор «АВТОТОР Холдинг»: интересная для нас тема — удешевление материалов

Генеральный директор «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин рассказал RT о сотрудничестве компании с Московским политехническим университетом в рамках правительственной программы «Приоритет 2030».

По словам Сорокина, компания сотрудничает с университетом по двум направлениям: подготовка кадров и разработка новых конструкторских решений.

«Преподаватели приезжают на завод, где проводят короткий цикл обучения. Мы в свою очередь отправляем своих специалистов в вуз — или на повышение квалификации, или на очное обучение группами по шесть-восемь человек. Таким образом, мы постепенно насыщаем предприятие высококвалифицированными кадрами. Московский политех оказывает нам огромную поддержку», — отметил Сорокин.

Кроме того, университетские учёные и конструкторы частной компании совместно работают над новыми техническими решениями. Так, сейчас компания готовится наладить выпуск электромобилей и строит завод по производству электродвигателей, он должен заработать в следующем году.

«И, естественно, нам нужны специалисты — даже не по самим двигателям и батареям, а специалисты по системам управления автомобилем с электроустановкой. У Московского политеха очень богатый опыт в этой области — они занимаются даже гоночной техникой, где отрабатываются все самые передовые решения. И этот опыт мы используем в своих конструкциях», — добавил Сорокин.

Учёные также помогают автомобилестроителям найти способы удешевить будущий электромобиль. Например, новое применение в отделке салона может найти обычный полиэтилентерефталат (ПЭТ).